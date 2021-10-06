Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» назвал первые 159 имен нацистских солдат, которые убивали евреев в Бабьем Яру.

В течение 80 лет, несмотря на большое количество свидетельств, собранных после войны, преступники так и не были осуждены. Мемориальный центр начал сбор доказательств и свидетельств, раскрывающих правду о страшной трагедии. И к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра выпустил первую часть обширного исследования в отношении тех, кто убивал украинских евреев 29 и 30 сентября 1941 года. Тогда всего за два дня в Бабьем Яру расстреляли не менее 33 771 человека.

Хотя командиры нацистских подразделений, осуществляющих убийство, хорошо известны историкам. Однако новая информация подробно описывает биографии и свидетельства командиров и рядовых солдат, которые убивали евреев, женщин и детей, молодых и старых в Бабьем Яру.

Несмотря на признание, доказательства и свидетельства, которые были предоставлены еще в 1960-х годах некоторыми нацистскими солдатами, которые совершили убийства, лишь небольшую часть из причастных судили за их страшные преступления. Чтобы установить каждого, кто был причастен или принимал непосредственное участие в расстрелах евреев в Бабьем Яру, Мемориальный центр Холокоста создал научную рабочую группу.

Ее участники установили не только факт, что сотни немецких солдат, полицейских личного состава СС были причастны к расстрелам в Бабьем Яру, но и открыли миру имена первых 159 нацистов, участвовавших в убийстве.

Это были люди со всей Германии и других стран, находившихся под нацистским контролем. Им было от 20 до 60 лет. Некоторые были образованными, другие - нет. Среди них были инженеры и учителя, водители и продавцы. Некоторые были женаты. Подавляющее большинство после войны вернулось к нормальной жизни. Солдаты, которые совершили страшную расправу, дали показания в суде и были признаны невиновными, за исключением немногих командиров и рядовых.

«Одни убивали, другие забирали евреев из их домов, третьи забирали их вещи и багаж. Одни давали оружие, а другие подавали бутерброды, чай и водку убийцам. Все они виновны в массовом преступлении. Каждый, кто был каким-то образом причастен, прямо или косвенно, должен быть признан виновным», - подчеркнул председатель Академического совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», основатель организации «Яхад-ин Унум», отец Патрик Дебуа.

Он сослался на протокол показаний немецкого убийцы: с утра до пяти вечера продолжались расстрелы, в которых убивали тысячи за тысячами, а оттуда солдат везли на гулянье, где им давали алкоголь и приводили женщин. Дебуа отметил, что один из убийц, описанный в показаниях, во время исследований рассказал, как после расстрелов подразделение отправляли в курортный город, чтобы «восстановиться», прежде чем они возвращались на фронт.

«Мало кого из этих мужчин побеспокоили органы правосудия после Второй мировой войны, - пояснил Андрей Уманский, историк, заместитель председателя Академического совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр». - С эсэсовцев только Блобель, Куно Каллсен, Август Хефнер, Адольф Янсен и Кристиан Шульте были осуждены за преступление в Бабьем Яру. Энгельберт Кройцнер был единственным полицейским, осужденным за причастность к убийствам. Ни один другой член СС, полицейский или солдат Вермахта никогда не был осужден. Хотя многие признавали свою причастность в послевоенных показаниях. Все эти мужчины после войны жили спокойной нормальной жизнью».

Примеры доказательств, установленных Мемориальным центром Холокоста «Бабий Яр» через 80 лет после расстрелов в Бабьем Яру:

Графгорст, Бернхард. Родился в 1913 году. Учился в народной и административной школе и работал муниципальным служащим. Он присоединился к НСРПН и СС с 1933 года. Служил в подразделении СС «Адольф Гитлер», впоследствии вступил в кадетский корпус СС, а после выпуска 1938 года был принят в 3-й штандарт СС «Тюрингия» подразделения «Мертвая голова» на должность командира, а позже (в 1938-м) был повышен до унтерштурмфюрера СС. В 1941 году в звании оберштурмфюрера СС возглавил третью роту 1-го батальона 14-го пехотного полка СС. В конце июля 1941 со своей ротой был присоединен к оперативной группе С. Отдельные взводы роты были распределены между командами группы и в их составе участвовали в «еврейских акциях». Первой такой акцией, которую осуществила рта, был расстрел 402 евреев в Житомире 7 августа 1941.

29-30 сентября 1941 рота участвовала в убийстве киевских евреев, сформировав один из расстрельных отрядов.

Бывший оберштурмфюрер СС Август Хефнер с 4a зондеркоманды Службы безопасности Германии, по приказу Блобеля контролировал убийства в течение двух дней, на судебном заседании в Дармштадте 7 ноября 1967 описал участие войск СС в расстреле: «Войска СС имели отрезок дороги длиной примерно 30 метров. Графгорст сказал мне, что евреи должны ложиться близко друг к другу. Евреи ложились примерно по 4-6. Следовательно, они лежали, пока все дно урочища не было заполнено. Затем делали то же самое. Другим пришлось ложиться на уже мертвых евреев. В течение двух дней образовалось 6-7 слоев. Сначала войска СС осуществляли расстрелы двумя командами. Вся акция называлась «выстрел в затылок». На самом деле все было не так. То, как солдаты СС расстреливали, не подпадал под название «выстрел в затылок». Я некоторое время смотрел на все это и поднялся на плато. Что еще я мог бы сделать, если Графгорст был там? На следующее утро снова было то же самое. Мне пришлось идти снова. 12-15 человек прибыли из войск СС. Лишь один расстрельный отряд стрелял. Была такая же смена днем. Графгорст ушел в середине дня. Я слышал, что он направился в Берлин в тот день, чтобы попытаться отозвать свою роту».

Бывший резервист СС зондеркоманда 4а, Генрих Гейер, после войны во время допроса вспоминал, что в конце сентября 1941 года к команде прибыла «целая рота молодых солдат СС»: «Я считаю, что в это время в Киеве состоялся массовый расстрел евреев. Иначе эти люди не были бы нужны. Что эти солдаты СС были отправлены, чтобы расстреливать евреев, я знаю потому, что ночью они блуждали и кричали что-то вроде «Nakolino» или «Nagolino» [ «На колени!»] что означало это выражение, я не могу сказать. Я не был свидетелем бреда этих людей; товарищи рассказывали мне об этом. Эта рота СС была здесь максимум 8 дней, а затем она вылетела из Киева. Куда, я не могу сказать».

Виктор Трилл родился 22 ноября 1905 года в Чехии. Он был электриком, а позже стал водителем грузовика. В 1939 году его родной город был оккупирован вермахтом. Вскоре после этого он был приглашен на беседу в гестапо и начал работать на них. В 1941 году, в начале операции «Барбаросса», он был зачислен в зондеркоманду 4a (Sk 4a), которой командовал Блобель. Это было подразделение айнзацгруппы С, которая действовала в Украине. По прибытии в Киев ему поручили принять участие в расстрелах второго дня в Бабьем Яру, и было приказано расстрелять десятки евреев на дне урочища. Ему дали некоторое время отдохнуть, прежде чем продолжить эту ужасную работу. Виктор Трилл был одним из тех, кого судили в Дармштадте в 1967-1968 годах за участие в массовых расстрелах в Бабьем Яру и других преступлениях, но он был оправдан, поскольку следователям не удалось доказать «базовых мотивов» его участия в убийствах.

Свидетельство Виктора Трилла:

«Когда мы переехали в Киев, в то время я был частью главного подразделения, мне пришлось участвовать в большом расстреле евреев. Нас было трое водителей, которые ехали в Киев. На следующее утро, очень рано, нас, всех членов подразделения, погрузили в грузовик и повезли на место за пределами Киева. Поездка продолжалась, возможно, с полчаса. В месте, где мы остановились, я заметил огромные кучи одежды. После того, как мы вышли, нам сначала дали алкоголь. Это был грог или ром. Затем я увидел гигантскую канаву [овраг], которая выглядела как пересохшее русло реки. В ней лежало несколько слоев трупов. Расстрел начали сначала несколько членов нашего подразделения, которые спустились в овраг. Тогда же около 20 евреев вели путем, который вел к оврагу. Другие сотрудники полиции безопасности сидели рядом с оврагом и занимались наполнением боеприпасами магазинов автоматов. Евреи должны были ложиться на трупы и затем были застрелены в затылок. Убийцы вышли из оврага, а затем другая группа полиции безопасности, включая меня, должна была спуститься. Мне тогда пришлось стрелять около 10 минут, и за это время я лично расстрелял около 30-50 евреев. Я помню, что расстреливали мужчин и женщин всех возрастов. Были ли среди них дети, сейчас не помню. Возможно, среди них были матери, которые держали своих детей на руках. Большинство евреев были голыми. Я думаю, что расстрел этого дня продолжался примерно до 15:00, потом нас отвезли к нашему помещению и дали обед. Во время расстрелов этого дня мне пришлось расстреливать пять-шесть раз, каждый раз по десять минут. Вполне возможно, что в этот день я расстрелял от 150 до 250 евреев. Все расстрелы прошли без инцидентов. Евреи смирились со своей судьбой, как ягнята».

Эдгар Линд родился 25 ноября 1915 на юго-западе Украины, возле Одессы. Он был этническим немцем. Эдгар работал учителем. В апреле 1941 года Эдгара Линда забрали в Красную армию. Он попал в немецкий плен в начале июля 1941 года, и примерно через две недели с допросом к нему пришел сотрудник Службы безопасности Германии (SD). Поскольку Эдгар безупречно говорил по-немецки, его завербовала Служба безопасности. Сначала он был одет в гражданскую одежду, но вскоре получил ту же форму, что и мужчины Службы безопасности, но без обозначения звания. Затем он служил в зондеркоманде 4a, продвигаясь в Киев, а потом - в Харьков, работал переводчиком. В Бабьем Яру его задача состояла в том, чтобы говорить еврейским жертвам (на русском языке) снять верхнюю одежду и идти в ямы. С того места, где стоял, он мог слышать выстрелы, но не видел места массового расстрела.

Свидетельство Эдгара Линда от 20 января 1964:

«Я знаю, что в Киеве состоялся очень большой расстрел, в котором убиты многие тысячи евреев (женщин и детей). Все евреи были изгнаны за город, где они должны были сдать в определенном месте свой багаж и ценные вещи и, мне кажется, сдать одновременно верхнюю одежду. Я стоял на этом месте и видел кучу багажа и одежды. Кроме того, я должен был сказать им снять верхнюю одежду, а потом пойти к оврагу. Я слышал стрельбу, но не видел ее в овраге».

Георг Ляйхтман родился 30 сентября 1915. В 1939 году он присоединился к полиции. В начале «русской кампании» его подразделение, ныне известное как полицейский батальон 303, продвинулся в Украину, и он прибыл в Киев. В Бабьем Яру Ляйхтман был назначен на дежурство вдоль дороги, ведущей к месту расстрелов. Ему было приказано не позволять евреям вернуться назад или бежать. Сначала он думал, что евреев переселяют, но через некоторое время услышал выстрелы. Во время допросов 13 октября 1966, Ляйхтман добавил:

«Незадолго до того, как меня отпустили, я пошел по направлению к месту расстрелов. Я стал на краю оврага примерно в 80 метрах от места расстрелов. В овраге увидел массу людей. Я не знаю, кто стрелял. Погибшие лежали рядами друг у друга. Кажется, я помню, что они все еще были одеты...»

159 имен преступников, установил Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр».

На фото: Отто Раш, 49 лет. Один из нацистских солдат, которые убивали евреев в Бабьем Яру.