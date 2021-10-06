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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что председателя Верховной Рады, вероятно, будут избирать в пятницу.

Как передает УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Он отметил, что в четверг парламент рассмотрит вопрос об отставке Дмитрия Разумкова с поста председателя ВРУ.

По его словам, после этого будет проведено заседание фракции «Слуга народа», которая определится с кандидатурами на должности главы ВР и первого заместителя председателя ВР.

«Думаю, что в пятницу нам надо провести фракцию и определить кандидатуры», – сказал он.

Арахамия отметил, что кандидатурой на должности председателя ВР рассматривается Руслан Стефанчук, который сегодня является первым заместителем председателя ВР, а с кандидатурой первого заместителя председателя ВР будет определяться фракция.

Он добавил, что это будет точно кандидатура от фракции «СН», но при этом не подтвердил, что речь идет о первом заместителе председателя фракции Александре Корниенко.

Напомним, народные депутаты из фракции «Слуга народа» 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности Главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции «СН» в Трускавце.

5 октября Разумкова отстранили от ведения заседаний ВР.

Депутатская фракция «Слуга народа» рассматривает вице-спикера Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.

Рада рассмотрит вопрос об отзыве Разумкова в четверг, 7 октября.
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