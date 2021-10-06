Председатель Укрэксимбанка Евгений Мецгер заявил, что шокирован нападением на журналистов в своем кабинете, и его поведение вызывает у него самого стыд и отвращение.

«Я всегда считал и буду считать свободу слова и свободную прессу фундаментом демократии и настоящей независимости государства. Поэтому события, которые произошли в моем рабочем кабинете 4 октября 2021 и были впоследствии опубликованы изданием «Схемы» с моей стороны недопустимы и стали шоком не только для общественности и журналистского сообщества, но и для меня», - написал он в Facebook.

Мецгер заявил, что по природе уравновешенный человек и никогда не думал, что мгновенная эмоциональная вспышка может перерасти в лавину импульсивных и непоправимых действий и решений.

«Стресс и нагрузки этому не оправдание. Поэтому я искренне прошу прощения у работников издание «Схемы» Кирилла овсяная и Александра Мазура! На данный момент в форме этого поста, но всегда готов сделать это в любой удобной для них форме», - заявил он.

Также чиновник «искренне просит прощения у всех журналистов Украины».

«Наконец, это нанесло огромный ущерб имиджу банка, моральному духу его замечательного коллектива и престижа профессии банкира, как таковой. Я искренне прошу прощения у всех коллег», - добавил он.

Как сообщал ForUm, на журналистов «Схем» совершили нападение в государственном Укрэксимбанке во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Позже в банке заявили, что журналист Радио Свобода Кирилл Овсяный якобы запрашивал у главы Укрэксимбанка информацию, составляющую банковскую тайну.

Журналисты программы «Схемы» обнародовали видео нападения на них в кабинете Мецгера.

По данному факту инспекторы отдела дознания Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Мецгер сложил полномочия на время расследования инцидента. Наблюдательный совет Укрэксимбанка принял решение отстранить его.