Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что его отставку ускоряют, чтобы он не имел возможности подписать закон об олигархах в том виде, в котором он был принят.

Как передает УНИАН, по его словам, ускорение его отставки с нарушением Регламента ВР связано с тем, чтобы он не подписывал закон об олигархах и направлял на подпись президенту.

Разумков отметил, что у монобольшинства есть желание, чтобы этот закон был не в том варианте, как его «голосовала Рада, а в котором хочется». В частности речь идет о норме относительно определения, кто является олигархом. В принятом законе есть норма, что СНБО определяет, является ли лицо олигархом, а также норма, которая была принята с поправки Разумкова, что это делает НАЗК.

Спикер считает отстранение его от председательства на заседании парламента незаконным. В то же время он не видит необходимости по этому поводу судиться, потому что это, по его словам, «бороться с ветряными мельницами».

Спикер добавил, что проблема заключается в том, что в парламентско-президентской республике разрушается баланс во власти. Это опасно, потому что такие моменты Украина проходила в 2004 и в 2014 годах, отметил он.

На вопрос журналистов, говорил ли он по поводу своей отставки с президентом Владимиром Зеленским, Разумков ответил, что нет. При этом он добавил, что «вчера видел откуда шел Давид Арахамия», намекая на то, что именно в Офисе президента согласовывались вопрос о его отстранении и отставке.

Напомним, народные депутаты из фракции «Слуга народа» 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности Главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции «СН» в Трускавце.

5 октября Разумкова отстранили от ведения заседаний ВР.

Депутатская фракция «Слуга народа» рассматривает вице-спикера Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.