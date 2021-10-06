Заместитель главы Высшего антикоррупционного суда Евгений Крук пользуется незадекларированным имуществом и состоит в интимных отношениях со своей подчиненной, что является нарушением антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщает Telegram-канал СТРАНА УКРАИНА.

Как сообщается, в декларации Крука указаны две квартиры в Киеве, однако в обоих (в том числе по месту прописки на Оболонском проспекте) он нечастый гость.

Также судья владеет двумя земельными участками по 1200 кв м в селе Хотянивка под Киевом, на которых якобы строит дачу. На самом деле там строится особняк на 176 квадратов с сауной и приусадебным участком. Стоимость строительства неизвестна, как и место фактического проживания судьи.

Относительно авто судьи у журналистов также возникли вопросы. Так, в декларации Евгений Крук указал, что пользуется авто брата - Mitsubishi Lancer 2005 года выпуска. Однако на работу и по городу он ездит исключительно на Toyota Camry 2019 года с водителем.

«Если это личное авто, почему его нет в декларации? Если служебное - на каких основаниях предоставлено (ведь есть братова Mitsubishi) и почему право пользования не указано в декларации? Скажете, мелочь, но бывшая глава НАПК Наталья Корчак в свое время получила за такое же нарушение админпротокол», - говорится в сообщении.

Также, как отмечается, на указанной Toyota Camry Евгений Крук ездит не только на работу и по делам, но и на встречи с подчиненной Инной Билоус, которая работает в ВАКС судьей-спикером. По данным источника в суде, они состоят в интимных отношениях, хотя и не живут вместе.

Согласно закона «О противодействии коррупции», отношения между судьями, которые работают в одном суде и пребывают в прямом подчинении друг к другу – это конфликт интересов. Крук и Билоус состоят в одной судейской коллегии и рассматривают дела вместе. Это ставит под сомнение объективность и правомерность вынесенных ими приговоров.