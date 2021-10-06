В Черновцах возле общежития умер 21-летний иностранный студент.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, передает УНИАН.

По информации полиции, сегодня вечером поступило сообщение от диспетчера экстренной медицинской помощи о том, что на одной из улиц города обнаружили тело молодого человека без видимых признаков насильственной смерти.

«Личность умершего установили, им оказался иностранный студент 2000 года рождения», – сообщила пресс-секретарь ГУНП в области Каролина Маришева.

Она добавила, что правоохранители расследуют обстоятельства трагедии, а причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

По информации очевидцев, умерший – студент из Индии, который учился на медика в Буковинском государственном медицинском университете. Он умер на улице недалеко от общежития, в котором жил.