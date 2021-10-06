также в разделеПроисшествия
В Одессе поезд насмерть сбил мужчину, сидевшего на путях 6
Сутки в ООС: 6 обстрелов, ранен 1 военный 8
В Тернополе нашли повешенной 15-летнюю школьницу 43
В Польше во время семейной ссоры погиб 7-летний мальчик из Украины 15
Денисова: За время войны на Донбассе погибли почти 14 тысяч человек 19
На Закарпатье отчим до смерти избил 10-летнюю девочку, дело завели и на мать 19
В Харькове фура сбила двух подростков 19
ООС: Боевики 4 раза нарушили «тишину» на Донбассе 8
«Схемы» заявили о нападении на журналистов во время интервью с главой «Укрэксимбанка» 30
В Польше за поджог птицефермы задержали троих украинцев 20
В Карпатах перевернулся джип с туристами 18
Вчера оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня 12
Шесть человек отравились угарным газом в Сумах 28
На Николаевщине мужчина облил бензином и поджег тещу 26
В Харькове от COVID-19 умерла роженица 41
Турист из Киева перевернулся в Карпатах на квадроцикле 17
В Одесской области перевернулся трактор с детьми 29
В Чернигове убили сотрудника полиции 39

В Черновцах возле общежития умер 21-летний иностранный студент.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, передает УНИАН.

По информации полиции, сегодня вечером поступило сообщение от диспетчера экстренной медицинской помощи о том, что на одной из улиц города обнаружили тело молодого человека без видимых признаков насильственной смерти.

«Личность умершего установили, им оказался иностранный студент 2000 года рождения», – сообщила пресс-секретарь ГУНП в области Каролина Маришева.

Она добавила, что правоохранители расследуют обстоятельства трагедии, а причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

По информации очевидцев, умерший – студент из Индии, который учился на медика в Буковинском государственном медицинском университете. Он умер на улице недалеко от общежития, в котором жил.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
7107 грн.
6
Теги