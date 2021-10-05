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Школьница покончила жизнь самоубийством в одной из квартир многоэтажного дома в Тернополе. Девушку в петле нашли родные.

Инцидент произошел 4 октября. Родные подростка вернулись вечером домой, где обнаружили, что школьница повесилась. На место инцидента сразу вызывали медиков, но они лишь констатировали смерть, сообщает УНИАН.

Отмечается, что скорая на вызов прибыла в 22:59 и обнаружила тело 15-летней девушки в петле. Реанимация не дала результата.

За дело о смерти подростка взялись правоохранители. Они устанавливают причины такого решения, а также проверяют, добровольно ли девушка ушла из жизни. Предварительно, школьница не оставила предсмертную записку.

 
ForUm

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