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24 октября в 3:53 во время пребывания на посту военный-срочник совершил самоубийство. Об этом сообщает Громадське  со ссылкой на заместителя начальника по морально-психологическому обеспечению 169-го учебного центра «Десна» Александра Сагайдака.

Парню до дембеля оставался месяц. Ему было 23 года, и он родом из Днепропетровщины. На службе характеризовался положительно и проблемных вопросов не проявлял. Что стало причиной самоубийства пока не известно. Все обстоятельства будут устанавливаться, сказал Сагайдак.

Военный застрелился во время несения службы в карауле, охранявшей склады. Выстрел сделал из штатного оружия автомата АК-74. Мертвого военного обнаружила смена, прибывшая на пост.
ForUm

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