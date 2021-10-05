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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступает против принципа «не раздражать Россию» в Черном море.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности на тему: «От Балтийского до Черного моря: раскрывая стратегический потенциал региона» при участии глав МИД Турции, Финляндии и Польши, передает УНИАН.

В частности, глава украинской дипломатии решительно отверг принцип «не раздражать Россию», когда речь идет о политике НАТО в Черном море. По его словам, Россию раздражает сам факт существования Альянса. «Россия будет воспринимать любые действия как провокацию. Вопрос лишь, делаете вы что-то или нет. Если ничего не делать, Россия будет делать за вас», - подытожил министр.

Кулеба заявил, что российская оккупация и милитаризация Крыма разрушила безопасную ситуацию и создала препятствия для торговли в Черном море, но тесное сотрудничество Украины и стран НАТО в Черноморском регионе способно восстановить безопасный баланс.

«Российская оккупация Крыма разрушила не только территориальную целостность Украины, но и всю ситуацию безопасности в Черном море, нанесла удар по международному правопорядку. Сейчас требуется большее присутствие НАТО в Черном море, а также более тесное взаимодействие между черноморскими странами. Совместными действиями и в тесном сотрудничестве мы способны восстановить баланс безопасности», - заявил министр.

Кулеба добавил, что Украина уделяет приоритетное значение восстановлению, укреплению и перевооружению Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

«Черное море всегда славилось морской торговлей. Сейчас она под угрозой из-за действий РФ. Восстановление баланса безопасности в Черном море необходимо также и для защиты торговли», - подчеркнул министр.
ForUm

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