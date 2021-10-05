также в разделеРелигия
На Херсонщине и Полтавщине священники УПЦ благословили призывников на прохождение военной службы в ВСУ
В Киевских духовных школах УПЦ проведет международную конференцию посвященную осмыслению принципа соборности Церкви 6
В музей Киевских духовных школ пожертвовали богослужебные реликвии XVIII века 16
Епископ УПЦ сравнил религиозную ситуацию в Украине и Черногории 8
Епископ УПЦ рассказал, что захваты храмов сплотили верующих УПЦ 14
На Кировоградщине верующие УПЦ прошли крестным ходом к мощам священномученика Николая Искровского 8
Митрополит Антоний рассказал о том, как достичь бессмертия 10
В Киево-Печерской лавре 9-10 октября УПЦ проведет благотворительную книжную ярмарку 13
На Волыни освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ 10
Митрополит Онуфрий рассказал, какой должна быть любовь к Богу 12
Священник УПЦ рассказал, какая молитва за умерших самая важная 22
Епископ УПЦ рассказал, каким должен быть современный педагог 14
Митрополит УПЦ объяснил, что значит «идти за Христом» 13
На Виннитчине освятили новый храм УПЦ 19
В УПЦ издали книгу о святом враче Луке Крымском 24
Священник УПЦ рассказал, почему христиане ничего не боятся 12
Врач-священник УПЦ дал 5 советов, как изменить свою жизнь 20
На Одесчине УПЦ передала благотворительную помощь детям интерната 11

Признание Константинопольским патриархом Варфоломеем украинских раскольников и самосвятов свидетельствует о том, что он совершенно утратил каноническое сознание.

Фото: unn.com.ua

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», комментируя решение Священного Синода Русской Православной Церкви о том, что глава Фанара уже не имеет права называть себя лидером Православия, сообщает сайт mospat.ru.

Митрополит Иларион рассказал, что легитимность нынешних епископов, которые служат в Церкви, зиждется исключительно на факте апостольского преемства, а именно – непрерывной цепи рукоположений. 

«При этом Константинопольский патриарх признал украинских раскольников, чья иерархия совершенно нелегитимна. Так называемая «иерархия» одной из ветвей украинского раскола пошла от двух авантюристов – выдававшего себя за епископа беглого дьякона и епископа, лишенного сана. Этих самосвятов патриарх Варфоломей признал в качестве епископов», – сказал иерарх.

Кроме этого, по словам главы ОВЦС МП, многомиллионную Украинскую Православную Церковь глава Фанара по единоличному решению как бы упразднил, «передав» ее права созданной им новой структуре – ПЦУ. «Теперь же патриарх Варфоломей пытается с помощью лояльных властей добиться, чтобы этой структуре перешло и имущество канонической Церкви. Все эти деяния являются настолько беззаконными, настолько, как Святейший Патриарх Кирилл сказал, безумными, что они свидетельствуют о том, что Патриарх Варфоломей совершенно утратил каноническое сознание. Более того, он утратил представление о том, что он должен действовать в согласии с другими Поместными Церквами», – подытожил митрополит Иларион.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги