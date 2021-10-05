Национальное антикоррупционное бюро исследует все финансовые транзакции Приватбанка, о которых упоминается в материале Международного консорциума журналистов.

Об этом говорится в ответе НАБУ на информационный запрос Укринформа.

«Детективы НАБУ в рамках расследования так называемого дела Приватбанка исследуют все транзакции этого финансового учреждения, в том числе и те, которые упомянуты в материале Международного консорциума журналистов. По результатам будет принято решение согласно законодательству», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее редакция «Следствие.Инфо» обнародовала фильм-расследование «Офшор 95», в котором говорится о том, что документы Pandora Papers, новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали офшорные компании, якобы частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в офшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников.

В частности, по информации издания, журналистам удалось определить конечных владельцев офшоров, которые могли получить средства, и что эти средства якобы могли быть частью истории с выводом и отмыванием средств Приватбанка.

Расследование Pandora Papers проведено Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и представителями 150 редакций со всего мира. Оно разоблачает офшорные активы 35 бывших и действующих мировых лидеров. В этом списке - экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр, король Иордании Абдалла II, президент Кении Ухуру Кениата. Кроме того, расследование разоблачает причастность российского медиаменеджера Константина Эрнста к миллиардной приватизационной сделке в РФ.

В общем проект Pandora Papers обработал 11,9 млн файлов из 14 офшорных юридических фирм и поставщиков услуг. Документы снимают завесу с финансовой системы, которая позволяет 0,1% людей на планете скрывать свое состояние от налоговых инспекторов, контролирующих органов и общественности. ICIJ получила документы и поделилась данными с журналистами из 117 стран.