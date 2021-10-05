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Совет национальной безопасности и обороны прогнозирует пик заболеваемости COVID-19 на конец октября.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на совместном с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко брифинге в СНБО, передает Укринформ.

«Пик заболеваемости COVID-19 для Украины еще впереди», - сказал Данилов. По его словам, «на конец октября прогнозируется заполненость мест в больницах на 50-55 тысяч».

«В целом по стране подготовлены 80 тыс. коек для больных с коронавирусом. На сегодняшний день заполненность составляет более 20 тыс. коек», - уточнил он.

Секретарь СНБО также представил журналистам систему «СОТА», работающую в СНБО, по которой отслеживает и принимает решения высшее руководство государства. Система «СОТА» работает с большими массивами данных, поступающих в онлайн-режиме, объединяет и анализирует данные из различных источников для повышения достоверности, эффективного мониторинга состояния национальной безопасности в более чем 20 направлениях.

Отныне, продемонстрировал секретарь СНБО на нескольких мониторах, в системе доступна информация о центрах вакцинации против коронавируса, количестве коек в больницах и проценте их занятости, а также, сколько человек заболели COVID-19 и сколько сделали прививки. Все эти данные в оперативном режиме можно отследить как в масштабах страны, так и масштабах региона, отдельной территориальной громады.

Со своей стороны, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, подчеркивая важность вакцинации, обратился к украинцам, которые покупают паспорта вакцинации от коронавируса, отметив, что «сертификат о смерти будет бесплатным» в случае летального финала болезни. Ткаченко сообщил, что на следующей неделе стартует масштабная кампания, направленная на невакцинированных украинцев.

Продолжая тему сфальсифицированных сертификатов о вакцинации, Данилов заявил, что он - сторонник крайне жестких мер, и, по его убеждению, врачи, которые выписывают фальшивые COVID-сертификаты, должны быть лишены врачебной практики.
ForUm

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