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Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Виннице масштабную схему завладения средствами граждан через работу подпольного «call-центра». Нелегальный «бизнес» просуществовал более 4 месяцев, а его ежемесячный оборот превышал 6 млн грн, сообщил пресс-центр ведомства.

По данным следствия, житель Винницы арендовал в центре города офисное помещение и устроил в нем работу «call-центра». Для нелегальной деятельности злоумышленник привлек 25 работников – безработных местных жителей.

«Операторы» представлялись работниками службы безопасности банковских учреждений или правоохранительных органов и выманивали у граждан их персональные данные. Тех, кто оказался не слишком доверчивым, побудили самостоятельно перевести средства на «резервный» счет. После этого деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и переводили в наличные.

В ходе обыска в помещении «call-центра» правоохранители обнаружили:

  • почти 100 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования,
  • черновые записи с данными банковских платежных карточек и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправным действиям.
ForUm

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