В Министерстве юстиции изучают внедрения онлайн-регистрации смерти через систему «Дія».

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Сергей Орлов в эфире телеканала «Дом».

«Регистрация смерти – это отдельный проект. Дискуссии вокруг него уже идут ... Аналитика продолжается, проект находится в нас в работе. То есть он у нас есть, мы им занимаемся», - сказал чиновник.

Особенность в том, что к процедуре регистрации смерти и оформления всех необходимых документов привлечено много учреждений и ведомств, в частности Национальная служба здоровья, Минздрав, Министерство юстиции, Министерство социальной политики, Пенсионный фонд.

При этом самый сложный момент – идентификация умершего.

«Есть сложности, связанные с однозначной идентификацией умершего и с ответственностью лица, верифицирующего, что тот, кто умер, это тот, кто указан в документах», - отметил Орлов.

Напомним, с ноября украинцы смогут подавать заявление на регистрацию брака дистанционно через систему «Дія». Прийти в орган регистрации актов гражданского состояния (РАГС) нужно будет всего лишь один раз — на саму церемонию бракосочетания. Кроме того, в Минюсте изучают вопрос проведения в онлайн-режиме самой росписи, а также процесса развода.