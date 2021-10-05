также в разделеОбщество
Купленный Украиной ледокол прибыл в Одессу 4
Укрэксимбанк обвинил журналистов «Схем» в попытке завладеть банковской тайной 5
Восемь областей Украины – в «оранжевой» зоне 18
Полиция расследует нападение на журналистов «Схем» 13
В Минюсте изучают возможность онлайн-регистрации смерти граждан 16
СБУ заблокировала масштабную схему мошенничества с банковскими картами 18
Командир корабля, который пропустил в Украину танкер «Delfi», получил подозрение 29
В Украине – почти 10 тысяч новых случаев COVID-19 и 317 смертей 21
4 октября. Картина дня 13
Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове 41
Минздрав разъяснил, когда нужна госпитализация с COVID-19 24
Массовая гибель птиц на Сиваше: не исключают вспышку птичьего гриппа 21
Украина лидирует в расследовании Pandora Papers по количеству фигурантов 24
Кулеба открыл в Люблине памятник священнику УГКЦ – «пароху Майданека» 22
Суд вынес первый приговор за подделку COVID-сертификата 49
Украинского хакера разоблачили на атаках более 100 иностранных компаний 15
Львов – в шаге от «красной» зоны 22
В Кривом Роге чиновники украли на закупке автобусов 7 миллионов 17

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную схему в Днепропетровской области. Организовал ее руководитель одного из коммунальных предприятий Кривого Рога.

Как сообщил пресс-центр ведомства, чиновник в обход тендерных процедур закупил для города автобусы и троллейбусы по цене почти вдвое выше отпускных цен завода-производителя.

К этой противоправной схеме он привлек подконтрольную коммерческую структуру.

Как установило следствие, общественный транспорт закупило не коммунальное предприятие, а фирма-посредник. Таким образом коммунальщики смогли использовать приобретенный городской транспорт на условиях лизинга.

По результатам инициированной СБУ судебно-экономической экспертизы, такая сделка нанесла городскому бюджету ущерб в размере около 7,3 млн грн.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую факты противоправной деятельности.

Сейчас директору коммунального предприятия сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и выявления и привлечения к ответственности всех причастных к сделке лиц.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги