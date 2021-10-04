За сутки 3 октября в Украине зафиксирован 4821 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2092 человека, летальных случаев – 114, выздоровели 1116 человек.
За сутки протестированы методом ПЦР - 16214 человек, методом ИФА - 2525 человек, экспресс-тестами - 11848 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2460010 человек, выздоровели – 2264523, летальных случаев - 56 889, проведено 12966892 ПЦР-теста.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.
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