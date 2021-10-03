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Президент Владимир Зеленский заявил, что не интересовался деталями ДТП с участием нардепа от Слуги народа Александра Трухина, потому что «там никто не погиб».

Об этом он сказал в ходе брифинга в Трускавце.

«Я не могу понимать и знать все детали тех или иных уголовных кейсов, которые происходят из-за, простите, ДТП. Там никто не погиб, слава богу, все живы. Если бы там что-то такое произошло, не дай бог, поверьте, человека бы не было уже. А так пусть дойдет до конца. Я не могу знать все, хотя хочу», — отметил Зеленский.

ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Спустя несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию. В основном они аргументировали свои действия коммерческими предложениями от неизвестных лиц.

31 августа процессуальный руководитель по делу о ДТП с вероятным участием Трухина поручил дальнейшее расследование этого события следователям Государственного бюро расследований.
ForUm

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