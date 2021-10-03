Президент Владимир Зеленский заявил, что не интересовался деталями ДТП с участием нардепа от Слуги народа Александра Трухина, потому что «там никто не погиб».

Об этом он сказал в ходе брифинга в Трускавце.

«Я не могу понимать и знать все детали тех или иных уголовных кейсов, которые происходят из-за, простите, ДТП. Там никто не погиб, слава богу, все живы. Если бы там что-то такое произошло, не дай бог, поверьте, человека бы не было уже. А так пусть дойдет до конца. Я не могу знать все, хотя хочу», — отметил Зеленский.