Расследование ДТП с участием народного депутата Александра Трухина, которое произошло 23 августа в Дарницком районе Киева, будут проводить следователи Государственного бюро расследований, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что соответствующую подследственность определил за Государственным бюро расследования процессуальный руководитель, учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъектов - народного депутата Украины.

По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 23 августа в Дарницком районе столицы. Тогда автомобиль «Ауди», не придерживаясь безопасной дистанции во время движения, въехал в автомобиль «Форд», которое двигалось впереди. А «Форд» - в автомобиль «Дэу». В результате тройной аварии пострадали шесть человек.

В тот же день было начато уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, это - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

«На месте происшествия патрульные полицейские и следователи документально зафиксировали всех лиц, ехавших в автомобилях. На момент прибытия правоохранителей участники аварии находились у автомобилей, поэтому необходимо было точно установить, кто же был за рулем в момент ДТП. Полицейские опросили участников события и свидетелей, изъяли отпечатки пальцев и другие вещественные доказательства. Также следователи полиции уже назначили ряд необходимых экспертиз, чтобы, в том числе, установить, с какой скоростью двигался автомобиль», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что во время проведения первоочередных следственных действий один из свидетелей сообщил, что за рулем «Ауди» находился мужчина, как выяснилось - народный депутат Украины. В то же время другие свидетели отрицают эти показания.

«Однако в соответствии с законодательством в случае наличия информации о возможном совершении преступления спецсубъектом (в данном случае - народным депутатом Украины), процессуальный руководитель обязан изменить подследственность. Поэтому следователи полиции направили письмо в прокуратуру с ходатайством о передаче материалов указанного уголовного производства к соответствующему правоохранительному органу. Сейчас подследственность определена за Государственным бюро расследования. Все материалы, собранные следователями полиции, в полном объеме переданы в ГБР», – сказано в сообщении.

Напомним, по данным СМИ, Трухин на большой скорости врезался в авто, которое остановилось на красный свет светофора. В результате столкновения телесные повреждения получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Украинской Ассоциации футбола Лучано Лучи. Как отмечает издание ИА «Центр новостей», депутат был в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла 23 августа. Новость об этом сразу опубликовали десятки украинских медиа, однако в течение следующих нескольких дней, одно за другим, без объяснений, СМИ начали удалять сообщения о ДТП, или же менять их таким образом, что упоминаний о народном депутате Трухина там не оставалось.