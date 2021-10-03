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В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса почти 53 тысячи человек. Одну дозу получили 28 800 человек, полностью иммунизированные - 24 190 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В течение суток работали:

500 мобильных бригад,

1 706 пунктов прививки;

385 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привиты 7 173 270 человек, из них получили одну дозу - 7 173 268 человек.

Полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 755 315 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего сделали 12 928 583 прививки.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7967 человек, зафиксировано 126 летальных случаев, 1483 пациента выздоровели. За сутки проведено 53 814 тестов на ковид.
ForUm

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