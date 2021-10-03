За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7967 человек, зафиксировано 126 летальных случаев, 1483 пациента выздоровели. За сутки проведено 53 814 тестов на ковид.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 3 октября.

Показатели заболеваемости COVID-19 остаются на высоком уровне. Днем ранее болезнь диагностировали у 11 809 человек.

Ситуация с COVID-19 и количество привитых второй дозой за сутки в регионах:

г. Киев - 220/2905

Винницкая - 117/595

Волынская - 170/329

Днепропетровская - 855/1649

Донецк - 402/358

Житомирская - 363/550

Закарпатская - 22/425

Запорожская - 224/728

Ивано-Франковская - 191/900

Киевская - 147/1555

Кировоградская - 73/638

Луганская - 165/280

Львовская - 536/1043

Николаевская - 348/515

Одесская - 571/2687

Полтавская - 73/767

Ровенская - 131/570

Сумская - 334/338

Тернопольская - 360/737

Харьковская - 1073/2802

Херсонская - 347/899

Хмельницкая - 427/727

Черкасская - 165/916

Черновицкая - 462/715

Черниговская - 191/562

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 455 189 человек, из них 2 263 407 выздоровели, летальных случаев - 56 775.

За последние сутки привито против ковида (первая и вторая дозы) 52 990 человек. С начала прививочной кампании первую дозу вакцины получили 7 173 268 человек, обе дозы - 5 755 315 человек.

Напомним, за день до этого коронавирус в Украине обнаружили у 11 809 человек, зафиксировано 203 летальных исхода, 3469 пациентов выздоровели. В общем сделали 91 103 теста на COVID-19.