За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7967 человек, зафиксировано 126 летальных случаев, 1483 пациента выздоровели. За сутки проведено 53 814 тестов на ковид.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 3 октября.
Показатели заболеваемости COVID-19 остаются на высоком уровне. Днем ранее болезнь диагностировали у 11 809 человек.
Ситуация с COVID-19 и количество привитых второй дозой за сутки в регионах:
г. Киев - 220/2905
Винницкая - 117/595
Волынская - 170/329
Днепропетровская - 855/1649
Донецк - 402/358
Житомирская - 363/550
Закарпатская - 22/425
Запорожская - 224/728
Ивано-Франковская - 191/900
Киевская - 147/1555
Кировоградская - 73/638
Луганская - 165/280
Львовская - 536/1043
Николаевская - 348/515
Одесская - 571/2687
Полтавская - 73/767
Ровенская - 131/570
Сумская - 334/338
Тернопольская - 360/737
Харьковская - 1073/2802
Херсонская - 347/899
Хмельницкая - 427/727
Черкасская - 165/916
Черновицкая - 462/715
Черниговская - 191/562
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 455 189 человек, из них 2 263 407 выздоровели, летальных случаев - 56 775.
За последние сутки привито против ковида (первая и вторая дозы) 52 990 человек. С начала прививочной кампании первую дозу вакцины получили 7 173 268 человек, обе дозы - 5 755 315 человек.
Напомним, за день до этого коронавирус в Украине обнаружили у 11 809 человек, зафиксировано 203 летальных исхода, 3469 пациентов выздоровели. В общем сделали 91 103 теста на COVID-19.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время