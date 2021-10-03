Пять областей Украины отвечают “оранжевой” зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, по состоянию на 3 октября в “оранжевой” зоне эпидопасности находятся Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.
В частности, в 3 регионах превышен показатель госпитализаций больных через COVID-19 (норма для региона “зеленой” зоны — ≤60 на 100 000 населения):
Запорожская область — 60,0
Харьковская область — 65,8
Черновицкая область — 69,4
“Оранжевой” зоне эпидемической опасности из-за превышения уровня динамики госпитализаций по коронавирусу (норма для региона “зеленой” зоны — не более 50% больных) отвечает:
Ровенская область — 56,0%
В Сумской и Харьковской областях превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.
Также в Харьковской области превышена загруженность коек с кислородом. Загруженность составляет 70,1% при допустимом показателе 65%.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7967 человек, зафиксировано 126 летальных случаев, 1483 пациента выздоровели. За сутки проведено 53 814 тестов на ковид.
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