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В отделении Харьковской областной клинической больницы 1 октября от коронавируса умерла 27-летняя роженица.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Харьковской облгосадминистрации и областной департамент здравоохранения.

«Женщина умерла вчера [1 октября]. На лечение поступила 18 сентября», - отметили в пресс-службе ОГА.

В департаменте также сообщили, что женщине, учитывая ее состояние, сделали кесарево сечение - на 33 неделе беременности.

«Ребенок недоношенный, но живой, под наблюдением медиков», - отметили в ОГА.

В Харькове это уже второй летальный случай среди рожениц во время этой волны заболеваемости. О первом стало известно 29 сентября. По словам врачей, в медучреждение женщина попала уже со 100-процентным поражением легких. За ее жизнь боролись три недели.

Напомним, COVID-больница в Харькове заполнилась за один день.
ForUm

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