В отделении Харьковской областной клинической больницы 1 октября от коронавируса умерла 27-летняя роженица.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Харьковской облгосадминистрации и областной департамент здравоохранения.
В департаменте также сообщили, что женщине, учитывая ее состояние, сделали кесарево сечение - на 33 неделе беременности.
В Харькове это уже второй летальный случай среди рожениц во время этой волны заболеваемости. О первом стало известно 29 сентября. По словам врачей, в медучреждение женщина попала уже со 100-процентным поражением легких. За ее жизнь боролись три недели.
Напомним, COVID-больница в Харькове заполнилась за один день.
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