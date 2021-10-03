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В первый день работы диспансер радиационной защиты населения в Харьковской области принял 141 больного COVID-19 пациента. Всех подсоединили к ИВЛ.

Об этом пишет на Facebook-странице заместительница директора больницы Елена Омельяненко.

«Врачи, медсестры, санитарочки к концу смены просто падают с ног. Очередь из машин скорой помощи показывали во всех новостях», - сообщает Омельяненко.

Заместитель директора больницы отметила, что в течение суток госпитализировали 141 больного COVID-19 пациента. Всех подсоединили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Друзья, подумайте, а может носить маску - это не так уж и тяжело? А может, если вы пропустите какое-то общественное мероприятие, это не так уж и страшно?», - пишет Омельяненко.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7967 человек, зафиксировано 126 летальных случаев, 1483 пациента выздоровели. За сутки проведено 53 814 тестов на ковид.
ForUm

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