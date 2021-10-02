За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 809 человек, зафиксировано 203 летальных исхода, 3469 пациентов выздоровели. В общем сделали 91 103 теста на COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 2 октября.
Показатели заболеваемости COVID-19 остаются на высоком уровне. Днем ранее болезнь диагностировали у 12 034 человек — наибольшего количества с начала апреля.
г. Киев — 534 случая;
Винницкая область — 222 случая;
Волынская область — 325 случаев;
Днепропетровская область — 965 случаев;
Донецкая область — 669 случаев;
Житомирская область — 409 случаев;
Закарпатская область — 135 случаев;
Запорожская область — 692 случая;
Ивано-Франковская область — 242 случая;
Киевская область — 417 случаев;
Кировоградская область — 61 случай;
Луганская область — 372 случая;
Львовская область — 1102 случая;
Николаевская область — 347 случаев;
Одесская область — 762 случая;
Полтавская область — 292 случая;
Ровенская область — 431 случай;
Сумская область — 338 случаев;
Тернопольская область — 336 случаев;
Харьковская область — 1159 случаев;
Херсонская область — 469 случаев;
Хмельницкая область — 320 случаев;
Черкасская область — 374 случая;
Черновицкая область — 585 случаев;
Черниговская область — 290 случаев.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 447 222 человека, из них 2 261 924 выздоровели, летальных случаев — 56 649.
Напомним, в США создали таблетки от тяжелой формы COVID-19.
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