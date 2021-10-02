также в разделеОбщество
Украина и Румыния провели совместные военные учения Riverine-2021 8
Боевики обстреляли из минометов Авдеевку 12
1 октября. Картина дня 13
На Одесчине командир воинской части вымогал «откатов» от подчиненных 17
Полиция еще не нашла оружие, из которого стреляли в авто Шефира 22
Арахамия рассказал, что сыграет для «слуг народа» в Трускавце 18
Бывшего чиновника Администрации президента будут судить за госизмену 25
Минздрав требует отстранить руководителей 15 медучреждений за подделку данных о вакцинации 15
Между ОРДО и ОРЛО начали сносить «таможенные посты» 21
В Украине суд вынес первые приговоры за подделку COVID-сертификатов 16
Киллер «сдал» заказчика: фермер хотел убить конкурента на Херсонщине 16
Инспектор Волынской таможни помогал контрабанде сигарет 16
Похищенное в Крыму оружие нашли на Донбассе 25
В Минздраве рассказали, кому будут выдавать бумажные больничные 18
В Украине стартовал осенний призыв 17
Задержанный боевик «ЛНР» дал показания СБУ 47
Украина полностью перешла на е-больничный 40
СБУ заявила о предотвращении диверсий в зоне ООС: нашли схроны боевиков 16

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 809 человек, зафиксировано 203 летальных исхода, 3469 пациентов выздоровели. В общем сделали 91 103 теста на COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 2 октября.

Показатели заболеваемости COVID-19 остаются на высоком уровне. Днем ранее болезнь диагностировали у 12 034 человек — наибольшего количества с начала апреля.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 534 случая;

Винницкая область — 222 случая;

Волынская область — 325 случаев;

Днепропетровская область — 965 случаев;

Донецкая область — 669 случаев;

Житомирская область — 409 случаев;

Закарпатская область — 135 случаев;

Запорожская область — 692 случая;

Ивано-Франковская область — 242 случая;

Киевская область — 417 случаев;

Кировоградская область — 61 случай;

Луганская область — 372 случая;

Львовская область — 1102 случая;

Николаевская область — 347 случаев;

Одесская область — 762 случая;

Полтавская область — 292 случая;

Ровенская область — 431 случай;

Сумская область — 338 случаев;

Тернопольская область — 336 случаев;

Харьковская область — 1159 случаев;

Херсонская область — 469 случаев;

Хмельницкая область — 320 случаев;

Черкасская область — 374 случая;

Черновицкая область — 585 случаев;

Черниговская область — 290 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 447 222 человека, из них 2 261 924 выздоровели, летальных случаев — 56 649.

Напомним, в США создали таблетки от тяжелой формы COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги