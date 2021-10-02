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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на выездное заседание фракции Слуга народа в Трускавец.

Автомобиль главы государства подъехал к гостинице Rixos, где второй день проходит заседание, около 13:15, сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал, что к прибытию президента депутаты планировали завершить работу в отдельных группах, псле чего «будет презентация всех наработок в одном зале, в том числе будут вопросы-ответы к президенту и ко всем руководителям министерств, то есть такая живая продолжительная дискуссия».

Как ожидается, президент выступит перед депутатами с программной речью.

«У него есть программное выступление о том, куда мы идем, как мы идем, на его взгляд — недостатки, которые у нас есть. Его оценка всех ситуаций. В том числе, большая сегодня панель по Донбассу, по пути к миру. Есть топ-три темы. Это путь к миру, война на Донбассе. Вторая тема — деолигархизация. И третья тема — антикоррупционные реформы», — рассказал Арахамия.

Он также уверен, что президент даст брифинг представителям СМИ.

Напомним, народные депутаты из фракции «Слуга народа» прибыли в Трускавец, где при участии президента Украины состоится ее выездное заседание.
ForUm

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