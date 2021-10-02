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В Тбилиси вместе с Михаилом Саакашвили был задержан еще один мужчина. Речь идет о хозяине квартиры, в которой скрывался экс-президент.

Об этом сообщает Эхо Кавказа".

«Кроме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили МВД Грузии задержало хозяина квартиры, в которой скрывался политик. Правоохранители на основании полученных оперативных данных провели спецоперацию по задержанию Саакашвили в тайном режиме для исключения противостояния в обществе и возникновения возможной дестабилизации», - говорится в сообщении.
ForUm

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