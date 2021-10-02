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По состоянию на утро субботы, 2 октября, Черновицкая область перешла в оранжевую зону — на новый уровень эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют обновленные индикаторные показатели Минздрава Украины, свидетельствующие об уровне заболеваемости по регионам.

С сегодняшнего дня Черновицкая область переходит в оранжевую зону карантина - из-за чрезмерного уровня госпитализации больных COVID-19 (62 на 100 тыс. населения, тогда как допустимый максимум - 60 на 100 тыс.). Также в регионе превышена загруженность коек с кислородом (67,5% вместо 65% максимум).

За минувшие сутки в Черновицкой области было зарегистрировано 585 новых случаев COVID-19 - это больше, чем в Киеве (534).

Остальные регионы Украины, включая Киев, остаются в желтой зоне.

30 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что на тот момент вся Украина находилась в желтой зоне, а о введении жесткого карантина или локдауна в Украине речь пока не идет.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 809 человек, зафиксировано 203 летальных исхода, 3469 пациентов выздоровели. В общем сделали 91 103 теста на COVID-19.
ForUm

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