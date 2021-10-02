Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на задержание экс-президента страны Михеила Саакашвили.

Зурабишвили уточнила, что не собирается миловать Михеила Саакашвили.

«Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда», — сказала президент во время своего обращения.

Она подчеркнула, что «страна устала и мечтает о справедливости и мире».

В прокуратуре Грузии заявили, что Михеил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы, решения не подлежат обжалованию. Сейчас он находится в пенитенциарном учреждении «для выполнения решений».

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили во время брифинга вечером 1 октября заявил, что Саакашвили задержан в Грузии. По его словам, правоохранители заранее знали о перемещениях политика и полностью контролировали процесс.