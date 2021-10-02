также в разделеПолитика
Адвокат: Саакашвили можно освободить только помилованием 10
В Грузии задержали Саакашвили 57
КИУ: Парламентские партии не отчитываются о тратах бюджетных средств 14
МВД Грузии опровергло информацию о приезде Саакашвили 14
Зеленский признал, что педагогам пока не могу платить достойную зарплату 29
Разумков говорит, что у него нет конфликта с фракцией «слуг» 30
Послы G7 поторапливают Совет судей с выдвижением кандидатов в Этический совет ВСП 16
Саакашвили сообщил, что уже прибыл в Грузию 25
«Слуги народа» прибыли в Трускавец 32
Арахамия об инициативе отставки Разумкова: стыдно выносить наружу 49
Суд в Гааге начнет слушания по «морскому делу» РФ против Украины 11 октября 30
В ОП заявили, что Зеленский не причастен к сбору подписей за отставку Разумкова 63
Арахамия повторно инициировал сбор подписей за отставку Разумкова 36
Назначен замглавы МИД по европейским вопросам и санкционной политике 8
СМИ: В документе ЕС нет требований об отмене безвиза для Украины 15
Разумков: Зеленскому не стоит идти на второй срок 61
За восемь месяцев зарубежные СМИ опубликовали около 96,9 тысяч публикаций с критикой украинской власти за незаконное преследование Виктора Медведчука 19
Разумков подпишет закон об олигархах 27

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на задержание экс-президента страны Михеила Саакашвили.

Зурабишвили уточнила, что не собирается миловать Михеила Саакашвили.

«Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда», — сказала президент во время своего обращения.

Она подчеркнула, что «страна устала и мечтает о справедливости и мире».

В прокуратуре Грузии заявили, что Михеил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы, решения не подлежат обжалованию. Сейчас он находится в пенитенциарном учреждении «для выполнения решений».

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили во время брифинга вечером 1 октября заявил, что Саакашвили задержан в Грузии. По его словам, правоохранители заранее знали о перемещениях политика и полностью контролировали процесс.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги