Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на задержание экс-президента страны Михеила Саакашвили.
Зурабишвили уточнила, что не собирается миловать Михеила Саакашвили.
«Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда», — сказала президент во время своего обращения.
В прокуратуре Грузии заявили, что Михеил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы, решения не подлежат обжалованию. Сейчас он находится в пенитенциарном учреждении «для выполнения решений».
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили во время брифинга вечером 1 октября заявил, что Саакашвили задержан в Грузии. По его словам, правоохранители заранее знали о перемещениях политика и полностью контролировали процесс.
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