В Одесской области командиру воинской части сообщено о подозрении в вымогательстве «откатов» от подчиненных, которые постоянно ездят на ротацию в зону ООС, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По предварительной версии следствия установлено, что подполковник наладил механизм получения неправомерной выгоды от подчиненных военнослужащих, которых отправили на службу в зону ООС.

В частности, за возможность получить максимальную надбавку нужно было оплатить половину из полученной суммы.

«В подчинении «дельца» находилось почти 500 человек. 95% из них постоянно ездят на ротацию в зону ООС. Поэтому, по предварительным данным, схема приносила дополнительный «доход» в минимум 70 тыс. грн ежемесячно», - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник привлек к схеме четырех сообщников, которые собирали средства непосредственно после получения военнослужащими денежного довольствия.

В августе оперативники спецслужбы задержали одного из офицеров-посредников во время получения очередной «дани» от военнослужащего. Ему было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

По результатам следственных действий, 30 сентября организатору схемы – командиру воинской части сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других причастных к противоправной деятельности лиц.