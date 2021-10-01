Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не пересекал границу и в Грузии не находится, заявляют в МВД этой страны.

«Михаил Саакашвили не находится на территории Грузии, он не пересекал грузинскую границу. У нас есть информация от украинской стороны, что Саакашвили не выезжал из Украины», - заявил в пятницу на брифинге представитель МВД Александр Дарахвелидзе, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что Саакашвили находится в розыске, и, если он пересечет грузинскую границу, то будет задержан и переправлен в тюрьму.

Ранее появились сообщения, что Саакашвили, проживающий в настоящее время в Украине, вернулся на родину. В пятницу он разместил на своей странице в соцсетях видеокадры, предположительно из Батуми. «Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу», - написал экс-президент.

Напомним, Михаил Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция, проживая в Европе, США и в Украине. Сейчас Саакашвили является гражданином Украины.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к шести годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал «Имеди». Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.

Весной 2020 года после назначения Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ в Украине Грузия отозвала своего посла для консультаций, он вернулся в Киев почти после года перерыва.

После того напряжения в отношениях между странами неоднократно добавляли заявления Саакашвили о политической ситуации в Грузии незадолго перед парламентскими выборами. В МИД Украины отметили, что Саакашвили в своих комментариях не представляет позицию Украины.