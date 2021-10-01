Несмотря на то, что сентябрь осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве только 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже 15,0° С.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла +13,6 ° С, что ниже климатической нормы 1991-2020 гг. на 1,3 °С.

Самым теплым днем ​​было 13 сентября, когда максимальная температура достигла + 27,0 ° С, а самым холодным – 30 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до +3,9 ° С.

На проспекте Науки выпало 23 мм осадков, что составляет лишь 40% климатической нормы.