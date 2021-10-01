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СБУ ликвидировала в Херсонской и Черкасской областях схемы присвоения государственных денег, выделенных на реконструкцию дорог местного значения. В ходе следственно-оперативных действий разоблачили организаторов схем, говорится в сообщении пресс-центра ведомства.

Противоправная деятельность злоумышленников нанесла государству ущерб в размере более 3 млн грн.

Установлено, что руководители двух коммерческих структур наладили механизм присвоения бюджетных денег, предусмотренных на капитальный ремонт местных дорог.

По данным следствия, подрядчики заключили с представителями нескольких органов местного самоуправления договора на реконструкцию дорог в регионах.

Однако коммерсанты выполнили соответствующие работы не в полном объеме и с нарушением государственных строительных норм, а полученную «разницу» вывели в тень. Для этого участники сделок вносили недостоверные сведения в отчетную документацию.

По материалам СБУ руководителям двух подрядных структур сообщено о подозрении по:

  • ч. 5 ст. 191 (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах),
  • ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводили сотрудники управлений СБУ в Херсонской и Черкасской областях совместно со следователями Национальной полиции и по процессуального руководства прокуратуры.
ForUm

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