С сегодняшнего дня в приложении «Дия» и на портале можно сгенерировать COVID-сертификат о прививках различными вакцинами, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В частности, первой дозой может быть вакцина AstraZeneca/CoviShield, Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Второй дозой - Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

В Минцифры напомнили, что в настоящее время существуют несколько видов COVID-сертификатов. «Желтый» внутренний, генерируемый после прививки первой дозой дводозной вакцины. Он действует 120 дней и доступен в приложении «Дия» на iOS. Впоследствии будет и на Android. «Зеленый» внутренний, который генерируется после полного курса вакцинации. Он действует 365 дней. Также после полного курса вакцинации на 365 дней генерируется международный COVID-сертификат. Но у каждой страны есть свои сроки действия сертификатов, поэтому в Минцифры советуют заранее проверять эту информацию на сайте МИД перед путешествием.

Международный сертификат можно сгенерировать и распечатать на портале «Дия». Так, украинцы, которые не имеют ID-карты или заграничного биометрического паспорта, или Дия подписи, смогут получить сертификат и путешествовать с ним. Документ сформируется в формате PDF. Его можно распечатать или просто сохранить файл на телефоне или другом устройстве и демонстрировать QR-код с экрана.