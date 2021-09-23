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В аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с эвакуированными из Афганистана. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заведующий по вопросам религий, обеспечения права граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания Секретариата Кабинета Министров Украины Андрей Юраш.

«Украина – государство, которое не просто доказывает, что является сверхнадежным партнером цивилизованного мира, но и показывает пример, что это такое – выполнять свои обещания и делать жесты, которые даже выходят за рамки его формальных обязанностей. Несколько минут назад в Борисполе приземлился украинский военный самолет, который в Киев доставил еще одну группу беженцев из Афганистана. Ранее Украина уже спасла около 700 граждан Украины и более десятка других государств, которым под властью талибов угрожала реальная опасность. И вот рейс из Кабула доставил следующую группу беженцев – почти 100 человек. Среди них – восемнадцать студентов и членов их семей, которые были спасены Украиной по просьбе Апостольской Столицы - в частности реагируя на персональную просьбу папы Франциска, переданного украинской стороне лично государственным Секретарем Кардиналом Пьетро Паролином», - написал он.

Напомним, переговоры об очередной эвакуационной миссии из Афганистана завершились успехом - самолет направляется в Украину.
ForUm

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