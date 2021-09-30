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Иностранные зрители не смогут посетить соревнования зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

«Билеты будут продаваться исключительно зрителям, которые проживают на материковой части Китая и соответствуют требованиям мер по борьбе с COVID-19», - говорится в сообщении.

В МОК заявили, что в данный момент данные требования еще разрабатываются и будут обнародованы позже.

Вместе с тем на соревнования будут допущены как вакцинированные, так и не вакцинированные спортсмены. Вторые по прибытии в Пекин должны будут провести 21 день в самоизоляции.

Также сообщается, что в Пекине будет создана замкнутая система для безопасного проведения Олимпиады. Она будет охватывать все сферы, связанные с Играми, включая транспорт, размещение, питание. Люди, которые приедут на соревнования, смогут перемещаться только между объектами, связанными с Играми.

Им ежедневно будут делать тесты на коронавирус, заявил МОК.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине, Паралимпийские - с 4 по 13 марта.

 
ForUm

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