В столице КНР Пекине ввели новые правила для въезда после фиксирования первого случая заражения штаммом коронавируса Омикрон.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

С 22 января по конец марта город потребует от приезжающих сдать тест на ковид через 72 часа по прибытии.

Ранее от приезжающих требовали отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 48 часов до приезда, и специальный код об отсутствии болезни.

XXIV зимние Олимпийские игры в 2022 году пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В китайской столице зафиксирован первый случай заражения Омикроном за несколько недель до начала Зимних Олимпийских игр.

В Китае действует жесткая политика карантинных ограничений, чтобы не допустить распространения COVID-19, в частности, недавно закрыли на карантин 13-миллионный город Сиань после того, как обнаружили несколько десятков случаев заражений.