также в разделеМир
Третий зять Назарбаева покинул высокий пост 4
В ЕС заявили, что Россия не передала документы по вакцине «Спутник V» 11
Facebook заблокировал страницу делегации РФ в Вене 12
СМИ: Россия может разместить ядерное оружие возле США 33
В Кремле не отрицают возможность размещения наступательных вооружений на территории Украины 79
В Microsoft прокомментировали кибератаку на Украину 29
В России назвали условие, при котором нарастят поставки газа в Европу 46
Во Франции вместо паспортов здоровья вводят паспорта вакцинации 10
Блинкен и Боррель по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины и агрессию РФ 21
Песков: Украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде в своей стране 34
Китайские ученые построили «искусственную луну» 87
МИД Польши: Россия использует газопроводы для шантажа всей Европы 14
Расмуссен: Двери НАТО останутся открытыми, и мы не хотим, чтобы Владимир Путин был швейцаром 24
Захват заложников в Техасе: Подозреваемый убит 19
Врачи рассказали о местах, где можно заразиться штаммом "Омикрон" 71
Американский производитель чипов купил украинский стартап 29
РФ начала выводить «миротворцев» из Казахстана 40
Нуланд: В случае вторжения РФ в Украину США подготовили 18 разных сценариев 682

В столице КНР Пекине ввели новые правила для въезда после фиксирования первого случая заражения штаммом коронавируса Омикрон.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

С 22 января по конец марта город потребует от приезжающих сдать тест на ковид через 72 часа по прибытии.

Ранее от приезжающих требовали отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 48 часов до приезда, и специальный код об отсутствии болезни.

XXIV зимние Олимпийские игры в 2022 году пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В китайской столице зафиксирован первый случай заражения Омикроном за несколько недель до начала Зимних Олимпийских игр.

В Китае действует жесткая политика карантинных ограничений, чтобы не допустить распространения COVID-19, в частности, недавно закрыли на карантин 13-миллионный город Сиань после того, как обнаружили несколько десятков случаев заражений.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги