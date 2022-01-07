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Северная Корея не будет участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине из-за действий враждебных сил и пандемии. Как пишет Корреспондент, об этом говорится в письме, которое отправил Олимпийский комитет и министерство физической культуры и спорта КНДР оргкомитету зимних Олимпийских игр, пишет Корреспондент со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Мы сообщили, что не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий враждебных сил и всемирной пандемии", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что в письме Пхеньян сообщил, что "полностью поддерживает китайских товарищей в их работе по проведению великолепного и замечательного Олимпийского фестиваля", а также выразил уверенность в успешном проведении Олимпиады, несмотря на "всевозможные препятствия и трудности, сплотившись вокруг Генерального секретаря Си Цзиньпина и Коммунистической партии Китая".

Зимняя Олимпиада в Пекине будет проходить с 4 по 22 февраля, Паралимпиада - с 4 по 13 марта 2022 года. Ряд стран решили не отправлять на мероприятие своих дипломатов, объявив бойкот Олимпиаде по политическим причинам - из-за притеснений уйгуров властями Китая.

Так, Канада стала четвертой страной, объявивший бойкот Олимпиаде. Ранее дипломатов на Игры также решили не отправлять Австралия, Великобритания, США и Новая Зеландия. Но последняя связала свое решение не с бойкотом, а с пандемией. Новый канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос на эту тему, выступил против поспешных мер и за обсуждение ситуации на международном уровне.
ForUm

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