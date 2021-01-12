В Полтаве на улице Нижнемлинской произошла перестрелка между вооруженными людьми, в результате которой один из них получил огнестрельное ранение.

Как сообщает пресс-служба полиции Полтавской области, правоохранители получили сообщение об инциденте от прохожих сегодня около 12:00. Предварительно установлено, что во время конфликта между мужчинами, один из них получил огнестрельное ранение.

Пострадавшего 1984 г.р. госпитализировали в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Актуально полиция устанавливает обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц.

Как сообщает издание «Полтавщина», 36-летний мужчина обратился в больницу за медицинской помощью.

По состоянию на 13:00 полиция перекрыла все выезды из города.