Народный депутат от «Слуги народа» Алексей Устенко рассказал, какие вопросы будут рассматриваться во время заседания фракции в Трускавце, и кого они могут коснуться, передает УНИАН.

По его словам, на мероприятии будет рассматриваться вопрос о строительстве партийных ячеек, развитии партии на местах.

«Второе, что там будет, – это кадровые вопросы. То есть, там будет отчет министров. И они будут рассказывать свое видение... Комитеты будут готовить свое впечатление от работы определенных министров», – сказал Устенко.

На вопрос, о замене скольких министров может идти речь, он ответил, что «есть вопросы по министру обороны, министру ...экологии... по госпоже Лазебной (министр социальной политики Марина Лазебная. – Ред.) есть вопросы».

«Оборона, Лазебная – Минсоцполитики, Абрамовский (Роман Абрамовский – Ред.) – Минэкология. Скорее всего, будет и вопрос Малюськи (министр юстиции Денис Малюська – Ред.) затронут. Такие четыре фундаментальные, возможно, кто – то еще будет пятый», – отметил парламентарий.

Кроме того, на вопрос, приглашали ли все же в Трускавец председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, Устенко ответил, что спикер является внефракционным депутатом.

«И здесь непонятно, будет ли он присутствовать или не будет. Скорее всего, что его не будет. Вопрос касательно спикера, да, наверное, будет подниматься», – сказал депутат и добавил, что поскольку их фракция делегировала именно Разумкова на должность спикера, то между ними «должна быть и синергия».

По его словам, фракция «СН» в Трускавце будет определяться по вопросу, инициировать ли сбор подписей за отставку Разумкова.

Устенко также рассказал, что в Трускавце участники мероприятия поселятся в трех гостиницах: в «Лесной песне», Mirotel и Rixos. Будут жить депутаты в гостиницах, как заверил он, за свой счет.

Завершиться мероприятие должно гала-ужином и неформальным общением.