Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что новости о вероятности отмены безвизового режима для украинцев Евросоюзом являються инсинуациями накануне саммита Украина-ЕС.

Об этом она сказала в комментарии каналу «Украина 24», сообщает «Европейская правда».

«Сегодняшние новости свидетельствуют ни о чем другом чем о желании некоторых внутренних сил расшатать ситуацию перед саммитом Украина-ЕС», - сказала Стефанишина.

Она напомнила, что отчет о безвизовом режиме для балканских стран и стран Восточного партнерства был обнародован еще 4 августа и этот отчет признает, что Украина продолжает отвечать критериям, необходимым для безвизового режима.

Также, по словам Стефанишиной, в этом отчете говорится о том, что наоборот количество миграционных потоков из Украины имеет тенденцию к уменьшению, а негативные цифры, которые были опубликованы в СМИ, больше касаются других стран.

«Я расцениваю эти публичные выпады как инсинуации перед саммитом Украина-ЕС и полностью могу опровергнуть информацию о том, что Украина не отвечает критериям функционирования безвизового режима» - отметила вице-премьер.

Как ранее сообщал ForUm, отдельные государства Европейского Союза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой, из-за серии злоупотреблений со стороны граждан этих государств. Об этом говорится во внутреннем документе ЕС.

При этом Министерство иностранных дел Украины отмечает, что никаких угроз отмены безвизового режима с Европейским Союзом для граждан Украины нет.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг информацию о том, что отдельные страны ЕС подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой.