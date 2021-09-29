Вашингтон поддерживает право Украины на собственный выбор в сфере коллективной обороны.
Об этом написал спикер Государственного департамента США Нед Прайс в Твиттере, передает Укринформ.
«У каждой страны есть суверенное право определять свой выбор коллективной обороны. Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины», - отметил он.
Таким образом Прайс прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что «красные линии» президента России Владимира Путина ограничиваются территорией РФ.
«Красные линии» Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы», - подчеркнул Кулеба.
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