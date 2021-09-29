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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 583 больных коронавирусом, 7 человек умерли. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«583 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 7 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве – 5385 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 233 900», - сообщил Кличко.

Заболели 327 женщин в возрасте от 18 до 91 лет, 188 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет. А также 32 девочки от 1 месяца до 17 лет и 36 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 58 больных коронавирусом и 186 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 590 человек. В общем коронавирус преодолели 220 767 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 100, в Деснянском - 93, и в Соломенском райони- 70 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 28 сентября в Украине зафиксировано 9666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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