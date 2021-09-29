также в разделеМир
В Польше установлен рекорд по наплыву нелегалов из Беларуси 10
YouTube заблокировал немецкоязычные каналы RT 9
Бывший пресс-секретарь Трампа заявила, что тот прикидывался критиком Путина 14
РФ заблокировала совещание ОБСЕ по соблюдению прав человека 26
В Беларуси IT-шник застрелил сотрудника КГБ 58
YouTube запретил публиковать контент, где оспариваются результаты выборов 21
В ЕС 70% взрослого населения вакцинировали от коронавируса 13
В США успешно испытали гиперзвуковую ракету нового поколения 70
В Гетеборге в результате взрыва в жилом доме пострадали более 20 человек 12
Россиянку оштрафовали за сравнение Путина с Гитлером 21
КНДР выпустила в Японское море неопознанный снаряд 17
Байден получил третью дозу COVID-вакцины 15
В мире зафиксировали более 233 миллионов случаев коронавируса 22
Pfizer разрабатывает таблетки для профилактики COVID-19 39
СМИ: США закроют въезд для вакцинированных «Спутником V» 68
США и РФ обсудят контроль над ядерным вооружением 405
ЕС изучает возможность применения третьей дозы вакцины Moderna 12
«Талибан» запретил длинные прически и селфи 35

Северная Корея заявила об успешном испытании 28 сентября новой гиперзвуковой ракеты под названием Hwasong-8, передает Укринформ

Государственные СМИ Северной Кореи заявили, что новая ракета была одной из «пяти наиболее важных» новых систем вооружений в пятилетнем плане военного развития страны.

КНДР назвала новую ракету «стратегическим оружием», что обычно означает, что она обладает ядерным потенциалом.

Последний запуск стал третьим ракетным испытанием в стране в этом месяце.

Отмечается, что гиперзвуковые ракеты намного быстрее и маневреннее обычных, что затрудняет их перехват системами противоракетной обороны.

Ранее во вторник комитет начальников штабов Южной Кореи заявлял о пуске Северной Кореей в сторону Японского моря неопознанной ракеты.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1871 грн.
20
Теги