Россия заблокировала проведение в Польше совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в регионе Европа-Евразия.

Об этом говорится в заявлении главы Госдепа США Энтони Блинкена, сообщает УНИАН.

«Вчера в Варшаве должна была состояться ведущая конференция по вопросам человеческого измерения-2021 в регионе Европа-Евразия. К сожалению, совещание ОБСЕ не состоялось из-за решения правительства России его сорвать. Мы глубоко обеспокоены попыткой россиян заблокировать проверку по поводу ухудшения положения в сфере прав человека», – поясняет Блинкен.

Отмечается, что с момента принятия Хельсинкского заключительного акта 1975 года ОБСЕ признала, что уважение к правам человека необходимо для соблюдения мира и безопасности.

«Мы продолжаем призывать Россию выполнять взятые на себя обязательства, в том числе гарантировать защиту основных свобод и позволять гражданам требовать от правительства подотчетности, в том числе путем свободных и справедливых выборов», – говорится в сообщении.

В Вашингтоне добавили, что США не будут игнорировать нарушения прав человека.

«Мы продолжаем делать все зависящее, чтобы привлечь внимание ко всему спектру проблем в сфере прав человека в регионе ОБСЕ. И мы будем работать с союзниками и партнерами для защиты принципа всеобъемлющих ежегодных осмотров человеческого измерения при активном участии гражданского общества», – заявил Блинкен.