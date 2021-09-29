Министр кабинета министров Олег Немчинов заявил, что суммы в платежках украинцев должны быть не больше, чем рассчитано на основе годовых тарифов, сообщает РБК-Украина.

Немчинов заявил, что за формирование тарифов отвечают исключительно местные власти.

«Высокие тарифы - это свидетельство несостоятельности на местах. Поэтому, никакого основания повышать тарифы для населения нет и не будет. Подчеркиваю, что суммы в платежках должны быть не более, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений», - отметил министр.

Сейчас компания Нафтогаз, которая является поставщиком последней надежды, предлагает своим потребителям следующие годовые тарифы на газ:

7,96 гривен за кубометр - для бытовых потребителей;

7,42 гривен за кубометр на первый год - для предприятий теплокоммунэнерго.