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Министр кабинета министров Олег Немчинов заявил, что суммы в платежках украинцев должны быть не больше, чем рассчитано на основе годовых тарифов, сообщает РБК-Украина.

Немчинов заявил, что за формирование тарифов отвечают исключительно местные власти.

«Высокие тарифы - это свидетельство несостоятельности на местах. Поэтому, никакого основания повышать тарифы для населения нет и не будет. Подчеркиваю, что суммы в платежках должны быть не более, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений», - отметил министр.

Сейчас компания Нафтогаз, которая является поставщиком последней надежды, предлагает своим потребителям следующие годовые тарифы на газ:

7,96 гривен за кубометр - для бытовых потребителей;

7,42 гривен за кубометр на первый год - для предприятий теплокоммунэнерго.

 

 
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