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Бывший кандидат в народные депутаты от партии «Голос» Сергей Притула планирует в 2022 году зарегистрировать новую политическую партию. Об этом телеведущий, волонтер и политик сообщил в «Субботнем интервью» Радио Свобода.

При этом, по словам Притулы, название этой политсилы не будет именным, вроде «Разумная политика» или, например, «При Притуле». Он также рассказал, что сейчас происходит развитие его партийной структуры.

«То есть сама партия сейчас в виртуальном состоянии. Мы будем выходить в 2022 году в режим субъектности регистрации партии, конечно. Я являюсь большим противником сочетания своей фамилии с названием партии. И мне никогда не нравились именные блоки. Исключительно, учитывая возможность каких-то манипуляций, потом на выборах в бюллетенях и так далее, возможно, фамилия где-то со стороны будет стоять, чтобы лучше идентифицировать партию. Но ни в самом названии ни слова «Притула», ни «при Притуле» там не будет», – пообещал он.

7 июня 2021 стало известно, что Притула хочет покинуть партию «Голос». По его словам, причиной стало новое руководство, которое отдалилось от начальных принципов партии.

Притула заверил, что не уходит из политики и предложит что-то тем, кто «хочет делать что-то для людей и государства».

В апреле шоумен, волонтер и партиец «Голоса» Сергей Притула в интервью РБК-Украина заявил, что хочет стать новым главой партии.
ForUm

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