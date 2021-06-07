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В партии «Голос» ожидают письменное заявление Сергея Притулы о его намерении выйти из политсилы. Соответствующее заявление опубликовано на странице политсилы в Facebook.

«Мы не удивлены тем, что личные амбиции Сергея Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью - построить большую либеральную партию в Украине и совместно воплощать все программные обещания, задекларированные в течение двух избирательных кампаний, в том числе и господином Сергеем», - говорится в заявлении.

«Но мы приветствуем Сергея Притулу с тем, что он в конце концов определился со своими политическими планами. Желаем ему удачи в построении собственного политического проекта, за который он, очевидно, возьмется, а также в карьере в шоу-бизнесе, которую он успешно продолжает», - заявили в партии.

Объявления о выходе из партии требует письменного заявления, отметили в «Голосе».

В партии добавили, что «желание отдельных партийцев отказаться от программных основ, либеральной идеологии, обещаний, данных во время выборов, и идти своим политическим путем никоим образом не останавливает процесс развития либеральной партии, которой является «Голос».

Как сообщал ForUm, бывший кандидат от «Голоса» на выборах мэра Киева, волонтер, телеведущий Сергей Притула объявил о выходе из партии.  
ForUm

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