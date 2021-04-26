Экс-кандидат от «Голоса» на выборах мэра Киева, телеведущий Сергей Притула хочет стать новым руководителем партии.

Об это он сказал в интервью РБК-Украина

«Да, я вижу себя новым руководителем, и мне нравится то, что я вижу», - сказал он.

Притула уточнил, что вопрос смены руководства планируют вынести на съезд партии.

По его мнению, съезд может состояться раньше лета или осени, но «это зависит от доброй воли действующего руководства партии».

Он добавил, что руководство заявило, что не против съезда, но конкретная дата названа не была. Сейчас члены партии «попытаются ускорить этот процесс».