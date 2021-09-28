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НАБУ и САП осуществляют обыски в Харькове в рамках расследования возможного получения неправомерной выгоды, а также возможного уклонения от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем, и возможного незаконного обогащения.

Как сообщила пресс-служба НАБУ, следственные действия санкционированы следственным судьей ВАКС. Предварительная правовая квалификация - ч.4 ст.368, ч.1 ст.212, ч.1 ст.209, ст.368-5 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

По данным Украинской правды, дело связано с нардепом от «Слуги народа» Александром Куницким.

Обыски проходят в офисе компании «Автоэнтерпрайз», а также дома в ее гендиректора Дмитрия Никонова и депутатки-«слуги» с Харьковского горсовета Алины Мустафаевой.

Никонов, который также является помощником Куницкого, заявил, что ничего не знает, а НАБУ унесло два его телефона и ноутбук и сломало двери дома.

Мустафаева и Никонов являются помощниками на общественных началах депутата Верховной Раде из фракции «Слуга народа» Александра Куницкого.
ForUm

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