В Кремле сомневаются в возможности провести саммит глав нормандской четверки (Украины, России, Франции и Германии) до ухода с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.
«Да, такой риск есть, конечно. Всем бы хотелось провести его как можно раньше. В целом абсолютно понятно, что для этого нужно сделать. Лучше всего это понятно, наверное, нашим визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать», - сказал Песков, отвечая на вопрос, существует ли риск, что саммит в нормандском формате не удастся провести до ухода с поста Меркель.
По его словам, провести саммит было бы хорошо, но он должен быть подготовлен.
«Нам известно, действительно, такое пожелание с разных сторон, не только со стороны Киева, высказывалось, и действительно это было бы хорошо. Он должен быть подготовлен, тем более в условиях острой дефицитности каких-либо результатов в выполнении ранее достигнутых договоренностей», - сказал Песков.
Он заявил, что особыми результатами подготовки саммита в «нормандском формате» похвастаться нельзя, а встреча ради встречи не нужна.
«Подготовкой этого саммита возможного и ревизией нынешнего положения дел в этой области занимаются и министерства иностранных дел четырех стран, и политсоветники, но пока похвастаться особыми результатами мы не можем. Как мы и говорили, провести саммит ради саммита нет никакого смысла», - добавил он.
Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина ведет переговоры, чтобы встреча нормандской четверки состоялась до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время