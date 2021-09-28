В Кремле сомневаются в возможности провести саммит глав нормандской четверки (Украины, России, Франции и Германии) до ухода с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

«Да, такой риск есть, конечно. Всем бы хотелось провести его как можно раньше. В целом абсолютно понятно, что для этого нужно сделать. Лучше всего это понятно, наверное, нашим визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать», - сказал Песков, отвечая на вопрос, существует ли риск, что саммит в нормандском формате не удастся провести до ухода с поста Меркель.

По его словам, провести саммит было бы хорошо, но он должен быть подготовлен.

«Нам известно, действительно, такое пожелание с разных сторон, не только со стороны Киева, высказывалось, и действительно это было бы хорошо. Он должен быть подготовлен, тем более в условиях острой дефицитности каких-либо результатов в выполнении ранее достигнутых договоренностей», - сказал Песков.

Он заявил, что особыми результатами подготовки саммита в «нормандском формате» похвастаться нельзя, а встреча ради встречи не нужна.

«Подготовкой этого саммита возможного и ревизией нынешнего положения дел в этой области занимаются и министерства иностранных дел четырех стран, и политсоветники, но пока похвастаться особыми результатами мы не можем. Как мы и говорили, провести саммит ради саммита нет никакого смысла», - добавил он.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина ведет переговоры, чтобы встреча нормандской четверки состоялась до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.